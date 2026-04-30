Zhonghang Heibao legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Zhonghang Heibao hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,06 CNY, nach 0,160 CNY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zhonghang Heibao in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 55,47 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,58 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 5,78 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at