Zhongjin Gold hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Zhongjin Gold hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,27 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,200 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Zhongjin Gold im vergangenen Quartal 23,61 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zhongjin Gold 18,91 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at