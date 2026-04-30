30.04.2026 06:31:29

Zhongjin Gold: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Zhongjin Gold präsentierte am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 CNY, nach 0,150 CNY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25,10 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zhongjin Gold einen Umsatz von 19,51 Milliarden CNY eingefahren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,02 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 0,700 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 78,90 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 65,47 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 0,945 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 81,94 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:46 KW 18: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
16:23 April 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.04.26 April 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen