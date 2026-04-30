Zhongjin Gold: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Zhongjin Gold präsentierte am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 CNY, nach 0,150 CNY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25,10 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zhongjin Gold einen Umsatz von 19,51 Milliarden CNY eingefahren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,02 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 0,700 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 78,90 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 65,47 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 0,945 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 81,94 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at