Zhongjin Gold: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Zhongjin Gold stellte am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,20 CNY gegenüber 0,190 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zhongjin Gold in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18,91 Milliarden CNY im Vergleich zu 17,51 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at