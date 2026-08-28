Zhongjin Gold: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Zhongjin Gold hat am 27.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,41 CNY. Im letzten Jahr hatte Zhongjin Gold einen Gewinn von 0,350 CNY je Aktie eingefahren.

Zhongjin Gold hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,39 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,21 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at