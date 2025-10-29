Zhonglu vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Zhonglu ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zhonglu die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 291,0 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 271,9 Millionen CNY in den Büchern standen.

