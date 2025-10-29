Zhonglu veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Zhonglu veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das vergangene Quartal hat Zhonglu mit einem Umsatz von insgesamt 40,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,20 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at