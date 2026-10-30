ZHONGMIN ENERGY: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ZHONGMIN ENERGY hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ZHONGMIN ENERGY in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 407,1 Millionen CNY im Vergleich zu 286,1 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at