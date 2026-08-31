ZHONGMIN ENERGY vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ZHONGMIN ENERGY hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,08 CNY, nach 0,040 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 639,2 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 128,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 280,3 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at