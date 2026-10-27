Zhongnongfa Seed Industry Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zhongnongfa Seed Industry Group veröffentlichte am 24.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zhongnongfa Seed Industry Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 104,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,55 Milliarden CNY im Vergleich zu 761,2 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at