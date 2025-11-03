Zhongnongfa Seed Industry Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Zhongnongfa Seed Industry Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 27,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 761,2 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,05 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at