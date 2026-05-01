|
01.05.2026 06:31:29
Zhongtai Securities: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Zhongtai Securities hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Mit einem EPS von 0,05 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Zhongtai Securities mit 0,050 CNY je Aktie genauso viel verdiente.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,72 Milliarden CNY – ein Plus von 4,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zhongtai Securities 3,57 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!