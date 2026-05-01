Zhongtai Securities: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Zhongtai Securities hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Mit einem EPS von 0,05 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Zhongtai Securities mit 0,050 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,72 Milliarden CNY – ein Plus von 4,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zhongtai Securities 3,57 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at