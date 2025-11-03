Zhongtai Securities veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Zhongtai Securities lud am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,09 CNY, nach 0,010 CNY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,48 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zhongtai Securities einen Umsatz von 3,35 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at