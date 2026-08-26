ZhongTongGuoMai Communication stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ZhongTongGuoMai Communication hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal hat ZhongTongGuoMai Communication 118,5 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 96,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at