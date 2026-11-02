ZhongTongGuoMai Communication stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ZhongTongGuoMai Communication präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

ZhongTongGuoMai Communication hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 87,7 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 33,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 131,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at