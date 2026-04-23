Zhongwang Fabric A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Zhongwang Fabric A hat am 22.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 CNY, nach 0,120 CNY im Vorjahresvergleich.

Zhongwang Fabric A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 167,7 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 165,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,660 CNY, nach 0,730 CNY im Vorjahresvergleich.

Zhongwang Fabric A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 537,20 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 547,59 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at