|
23.04.2026 06:31:29
Zhongwang Fabric A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Zhongwang Fabric A hat am 22.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 CNY, nach 0,120 CNY im Vorjahresvergleich.
Zhongwang Fabric A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 167,7 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 165,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,660 CNY, nach 0,730 CNY im Vorjahresvergleich.
Zhongwang Fabric A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 537,20 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 547,59 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.