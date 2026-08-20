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20.08.2026 06:31:29
Zhongwang Fabric A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Zhongwang Fabric A lud am 19.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 0,14 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zhongwang Fabric A 0,090 CNY je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal hat Zhongwang Fabric A 134,6 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 115,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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