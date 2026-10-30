Zhongyin Babi Food A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Zhongyin Babi Food A hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,32 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,290 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 498,9 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 521,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at