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22.04.2026 06:31:29
Zhongyin Babi Food A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Zhongyin Babi Food A hat am 21.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,20 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,160 CNY je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,98 Prozent auf 380,0 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 365,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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