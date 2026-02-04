Zhongyin Babi Food A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Zhongyin Babi Food A hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,340 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 502,7 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zhongyin Babi Food A einen Umsatz von 461,0 Millionen CNY eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,14 CNY beziffert. Im Vorjahr hatten 1,12 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,86 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,66 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,21 CNY geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 1,90 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at