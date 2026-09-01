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01.09.2026 06:31:29
Zhongzhu A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Zhongzhu A präsentierte in der am 29.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Umsatzseitig standen 150,6 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 5,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zhongzhu A 159,2 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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