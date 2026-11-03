Zhongzhu A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Zhongzhu A hat sich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das vergangene Quartal hat Zhongzhu A mit einem Umsatz von insgesamt 132,0 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 130,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 1,34 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at