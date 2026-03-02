02.03.2026 06:31:29

Zhuhai Comleader Information Science Technology A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Zhuhai Comleader Information Science Technology A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -0,06 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,150 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Zhuhai Comleader Information Science Technology A 98,7 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 32,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 146,9 Millionen CNY umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,310 CNY vermeldet. Im Vorjahr waren -0,400 CNY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 264,68 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 229,51 Millionen CNY.

