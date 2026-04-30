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30.04.2026 06:31:29
Zhuhai Comleader Information Science Technology A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Zhuhai Comleader Information Science Technology A lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Zhuhai Comleader Information Science Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,03 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,100 CNY je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 40,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 61,6 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 43,8 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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