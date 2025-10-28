|
Zhuhai Comleader Information Science Technology A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Zhuhai Comleader Information Science Technology A hat am 25.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,080 CNY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zhuhai Comleader Information Science Technology A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,31 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 35,4 Millionen CNY im Vergleich zu 35,5 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
