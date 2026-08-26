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26.08.2026 06:31:28
Zhuhai Cosmx Battery A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Zhuhai Cosmx Battery A präsentierte am 25.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,10 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,60 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,69 Milliarden CNY ausgewiesen.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,215 CNY je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 4,77 Milliarden CNY für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
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