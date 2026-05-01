|
01.05.2026 06:31:29
Zhuhai Cosmx Battery A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Zhuhai Cosmx Battery A hat sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,64 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 46,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,48 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,093 CNY gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 2,80 Milliarden CNY ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!