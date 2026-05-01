Zhuhai Cosmx Battery A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Zhuhai Cosmx Battery A hat sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,64 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 46,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,48 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,093 CNY gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 2,80 Milliarden CNY ausgegangen.

Redaktion finanzen.at