Zhuhai Cosmx Battery A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Zhuhai Cosmx Battery A hat am 27.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,07 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,140 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,22 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 59,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,02 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,402 CNY gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 4,28 Milliarden CNY taxiert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,420 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,380 CNY je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 11,54 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte Zhuhai Cosmx Battery A 11,50 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,608 CNY sowie einen Umsatz von 14,18 Milliarden CNY belaufen.

