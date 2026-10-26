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26.10.2026 06:31:29
Zhuhai Cosmx Battery A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Zhuhai Cosmx Battery A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,03 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,240 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,30 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 4,22 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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