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17.07.2026 06:31:29
Zhulian informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Zhulian lud am 15.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete.
Umsatzseitig standen 26,6 Millionen MYR in den Büchern – ein Minus von 29,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zhulian 37,9 Millionen MYR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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