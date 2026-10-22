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22.10.2026 06:31:29
Zhulian: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Zhulian präsentierte am 21.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei -0,03 MYR. Ein Jahr zuvor waren 0,010 MYR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,73 Prozent auf 28,4 Millionen MYR. Im Vorjahresviertel hatte Zhulian 31,8 Millionen MYR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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