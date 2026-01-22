|
22.01.2026
Zhulian stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Zhulian lud am 21.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 23,45 Prozent auf 24,5 Millionen MYR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 31,9 Millionen MYR erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,030 MYR, nach 0,050 MYR im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig standen 123,56 Millionen MYR in den Büchern – ein Minus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Zhulian 126,16 Millionen MYR erwirtschaftet hatte.
