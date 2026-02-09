Zhuzhou CRRC Times Electric hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Zhuzhou CRRC Times Electric hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,860 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 9,93 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,65 Milliarden CNY umgesetzt.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1,00 CNY ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 10,18 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,00 CNY. Im Vorjahr waren 2,62 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,90 Prozent auf 28,76 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24,82 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 3,01 CNY gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 28,56 Milliarden CNY, befunden.

Redaktion finanzen.at