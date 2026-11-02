Zhuzhou CRRC Times Electric legte Quartalsergebnis vor

Zhuzhou CRRC Times Electric präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,82 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,770 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,75 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,62 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at