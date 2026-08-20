Zhuzhou CRRC Times Electric vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Zhuzhou CRRC Times Electric hat am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,760 CNY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,97 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 7,68 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,780 CNY ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 7,97 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at