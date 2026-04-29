Zhuzhou CRRC Times Electric: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Zhuzhou CRRC Times Electric hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,47 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zhuzhou CRRC Times Electric noch ein Gewinn pro Aktie von 0,450 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 5,10 Milliarden CNY gegenüber 4,54 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at