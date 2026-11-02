Zhuzhou CSR Times Electric: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Zhuzhou CSR Times Electric präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,96 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zhuzhou CSR Times Electric 0,840 HKD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,01 Milliarden HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,23 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at