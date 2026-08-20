Zhuzhou CSR Times Electric öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Zhuzhou CSR Times Electric hat am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,89 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zhuzhou CSR Times Electric 0,820 HKD je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,17 Milliarden HKD umgesetzt, gegenüber 8,28 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,780 CNY gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 7,97 Milliarden CNY ausgegangen.

Redaktion finanzen.at