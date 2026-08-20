|
20.08.2026 06:31:29
Zhuzhou CSR Times Electric öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Zhuzhou CSR Times Electric hat am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,89 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zhuzhou CSR Times Electric 0,820 HKD je Aktie verdient.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,17 Milliarden HKD umgesetzt, gegenüber 8,28 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.
Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,780 CNY gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 7,97 Milliarden CNY ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX in Rot -- Wall Street tiefer -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fällt derweil zurück. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.