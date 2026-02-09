Zhuzhou CSR Times Electric: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Zhuzhou CSR Times Electric hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 USD. Im Vorjahresviertel hatte Zhuzhou CSR Times Electric 0,600 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 1,40 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,20 Milliarden USD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,09 USD, nach 1,82 USD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Zhuzhou CSR Times Electric in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 16,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,00 Milliarden USD im Vergleich zu 3,45 Milliarden USD im Vorjahr.

