Zhuzhou CSR Times Electric stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Zhuzhou CSR Times Electric hat am 27.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zhuzhou CSR Times Electric 0,310 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 736,8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 623,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at