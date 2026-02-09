Zhuzhou CSR Times Electric: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Zhuzhou CSR Times Electric hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Zhuzhou CSR Times Electric hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,12 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,930 HKD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,89 Milliarden HKD, während im Vorjahreszeitraum 9,36 Milliarden HKD ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,00 CNY sowie einem Umsatz von 10,18 Milliarden CNY gerechnet.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 3,25 HKD. Im letzten Jahr hatte Zhuzhou CSR Times Electric einen Gewinn von 2,84 HKD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Zhuzhou CSR Times Electric mit einem Umsatz von insgesamt 31,19 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 26,91 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 15,93 Prozent gesteigert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3,01 CNY gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 28,56 Milliarden CNY geschätzt.

Redaktion finanzen.at