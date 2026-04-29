Zhuzhou CSR Times Electric: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Zhuzhou CSR Times Electric hat am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,53 HKD. Im letzten Jahr hatte Zhuzhou CSR Times Electric einen Gewinn von 0,480 HKD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Zhuzhou CSR Times Electric 5,76 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,85 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at