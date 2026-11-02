Zhuzhou CSR Times Electric zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Zhuzhou CSR Times Electric stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,540 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 1,15 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zhuzhou CSR Times Electric 924,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at