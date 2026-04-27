Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools A äußerte sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 1,83 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools A 0,340 CNY je Aktie eingenommen.

Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 418,1 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 89,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 221,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at