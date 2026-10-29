|
29.10.2026 06:31:29
Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools A präsentierte am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,430 CNY je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools A mit einem Umsatz von insgesamt 311,4 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 251,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 23,78 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gibt klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.