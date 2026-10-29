Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools A präsentierte am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,430 CNY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools A mit einem Umsatz von insgesamt 311,4 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 251,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 23,78 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at