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01.09.2026 06:31:29
Zhuzhou Kibing Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Zhuzhou Kibing Group präsentierte in der am 30.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 CNY gegenüber 0,160 CNY im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,77 Prozent zurück. Hier wurden 3,64 Milliarden CNY gegenüber 3,91 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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