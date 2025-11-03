Zhuzhou Kibing Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zhuzhou Kibing Group hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,01 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zhuzhou Kibing Group -0,040 CNY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 4,39 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zhuzhou Kibing Group 3,69 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at