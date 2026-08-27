Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical präsentierte am 25.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,180 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical mit einem Umsatz von insgesamt 948,0 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 813,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 16,61 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at