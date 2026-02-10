10.02.2026 06:31:29

Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical äußerte sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,19 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,160 CNY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 916,2 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 905,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,640 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical 0,560 CNY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 3,63 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical einen Umsatz von 3,59 Milliarden CNY eingefahren.

