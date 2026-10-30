Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,16 CNY gegenüber 0,140 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical mit einem Umsatz von insgesamt 922,4 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 900,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 2,45 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at